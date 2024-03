La nuit du doute fixée pour la diaspora Algérienne

Le mois sacré du ramadan arrive à grand pas et la Grande Mosquée de Paris donne rendez-vous, le dimanche 10 mars 2024, à ses fidèles pour la nuit du doute, afin de déterminer le premier jour du Ramadan 1445 de l’hégire. Ce rendez-vous est prévu à 18h et coïncidera avec le soir du 29e jour du mois de chaâbane, suivant le calendrier islamique.

Pour la détermination de la date exacte du début du ramadan 1445/H, la commission religieuse privilégiera en premier lieu l’observation visuelle de la nouvelle lune.

La Grande Mosquée de Paris invite tous les musulmans de France à se joindre à la nuit du doute et à l’annonce solennelle qui en découlera.

Cet événement est non seulement un moment de rassemblement des musulmans de France mais aussi l’occasion de se préparer au jeûne et aux enseignements spirituels et solidaires que le Ramadan apporte chaque année.

A quelques jours du début du mois sacré, Chems-eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, encourage les musulmans de France à se préparer aux jours de jeûne et aux richesses spirituelles du mois béni du ramadan dans un communiqué publié, mercredi 28 février.

« Nous invitons les musulmans de France à se préparer au jeûne et aux richesses spirituelles et solidaires que ce mois béni nous apportera », souligne-t-il dans le communiqué.