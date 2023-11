La plainte déposée à la CPI contre l’entité sioniste va bon train

Un collectif d’avocats, d’organisations et de représentants de la Société civile à travers le monde a déposé, jeudi 9 novembre courant, au niveau de la Cour pénal internationale (CPI), une plainte contre l’entité sioniste pour génocide et crimes de guerre commis contre le peuple palestinien.

Le collectif qui s’est constitué autour de Me Devers comprend quelque 300 avocats de diverses nationalités dont des Algériens. La deuxième étape se déroulera le mois prochain avec l’organisation d’une réunion avec les victimes.

« Ce que nous avons pu faire pour soutenir le peuple palestinien victime, c’est la plainte déposée au niveau de la CPI contre l’entité sioniste. Nous appelons tous les pays du monde à adhérer à cette initiative. Nous continuerons notre combat », affirme Me Devers, avocat du barreau de Lyon (France), ce lundi sur les ondes de Radio Algérie Internationale.

Selon l’avocat, ce qui préoccupe le plus dans cette affaire, ce sont les multiples bombardements incessants sionistes contre les hôpitaux, notamment l’hôpital El Chifaa en ce moment même.

« De nombreux blessés et patients ont péri. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu dans notre histoire. Il n’est même plus possible de faire des funérailles pour les victimes, puisque la situation sécuritaire est véritablement impactée », regrette-t-il.