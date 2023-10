La police intervient au domicile de l’ex-compagne de François Hollande après une bagarre

Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre, une équipe de police s’est rendue au domicile de Valérie Trierweiler, ex-compagne de François Hollande. La raison: un violent différend entre ses deux fils âgés de 26 et 29 ans.

Prévenues par le voisinage, ayant entendu des cris et des bruits de meubles, les forces de l’ordre sont intervenues. En arrivant sur place, dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble du boulevard Murat, les policiers constatent la situation: les deux frères, alors fortement alcoolisés, s’étaient battus, a rapporté La Dépêche citant le Parisien. Selon le Parisien, l’un d’eux aurait été retrouvé allongé par terre avec du sang autour de la bouche et a été décrit comme particulièrement agressif et agité. Le deuxième, torse nu, était beaucoup plus calme lors de l’intervention.

Un pistolet à impulsions électromagnétiques a été utilisé

Dans l’enceinte du domicile, hormis la présence des deux frères et de Valérie Trierweiler, l’épouse de l’un des fils était présente sur place. Les deux femmes paraissaient complètement désemparées par la situation. En essayant de rétablir le calme dans l’appartement, l’un des policiers a dû faire usage de pistolet à impulsions électromagnétiques pour calmer l’un des fils, extrêmement agressifs dans son comportement et dans ses propos envers les forces de l’ordre, explique le Parisien.

Aucune des personnes concernées par le différend n’a souhaité donner suite à cette affaire. Cependant, le parquet a tout de même convoqué les deux frères en audition libre pour des faits de violence intrafamiliale et sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Aucune interpellation n’a été réalisée à la suite de cet événement, indique le parquet de Paris.