La trêve humanitaire à Gaza prolongée de deux jours, affirme le Qatar

La prolongation de la trêve à Gaza est une « lueur d’espoir », pour l’ONU

La prolongation de deux jours de la trêve à Gaza apporte de l’espoir même si cela ne sera pas suffisant pour fournir l’aide nécessaire aux habitants de Gaza qui en ont besoin, selon une déclaration lundi d’Antonio Guterres à la presse.

« C’est une lueur d’espoir et d’humanité au milieu des ténèbres de la guerre et j’espère que cela nous permettra d’accroître encore plus l’aide humanitaire aux habitants de Gaza qui souffrent tant, en sachant que même avec ce temps supplémentaire il sera impossible de satisfaire tous les besoins immenses de la population », a dit le secrétaire général de l’ONU, selon Le Monde.

Le Hamas confirme l’extension pour deux jours de la trêve à Gaza

Le Hamas a confirmé lundi que la trêve conclue avec Israël à Gaza, censée expirer mardi matin, serait prolongée jusqu’à jeudi 7 heures, après avoir d’abord annoncé « travailler à une nouvelle liste d’otages » à libérer.

Selon l’Agence France-Presse, le mouvement Hamas a annoncé dans un communiqué « un accord avec les frères qataris et égyptiens pour une prolongation de la trêve humanitaire temporaire qui sera de deux jours supplémentaires avec les mêmes conditions que la trêve précédente ».

Le navire d’aide médicale français « Dixmude » est arrivé en Égypte

Le porte-hélicoptères français Dixmude, configuré pour offrir du soutien hospitalier aux blessés de la bande de Gaza, est arrivé lundi dans le port égyptien d’El-Arich, a rapporté une source portuaire à l’Agence France-Presse, au quatrième jour d’une trêve entre Israël et le Hamas.

Alors que la guerre a dévasté le système de santé, les hôpitaux débordés du sud de Gaza continuent à recevoir de nombreux blessés évacués du nord, où la quasi-totalité des établissements de santé sont à l’arrêt.

Selon la même source, le navire comprend « deux blocs opératoires » et quarante lits environ.

Le Qatar affirme qu’un accord « a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de deux jours dans la bande de Gaza »

Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère des affaires étrangères qatari, a annoncé, sur X, qu’« un accord a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de deux jours dans la bande de Gaza ».