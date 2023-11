L’AADL invite les souscripteurs désireux de recevoir leurs logements “immédiatement”

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement de logement “AADL” s’est adressée dans un communiqué aux souscripteurs d’Alger qui n’ont toujours pas obtenu leur décision d’affectation.

L’Agence a expliqué que les souscripteurs qui souhaitent obtenir immédiatement les clés de leurs logements et qui n’ont pas encore reçu leur décision d’affectation peuvent se diriger vers les sites 1327 logements et 3000 logements au Caroubier et Khemis El Khechna.

Elle invite ainsi les souscripteurs intéressés à se rapprocher de ses services pour plus d’informations.