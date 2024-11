L’Algérie a réalisé une croissance “robuste” au 1er semestre 2024

La Banque mondiale (BM) a mis en avant, dans son dernier rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie pour l’automne 2024, publié lundi sur son site web, la solide performance économique du pays, assurant que la croissance au premier semestre de l’année en cours a été “robuste”, atteignant 3,9%.

Cette croissance est “diversifiée et soutenue par un secteur agricole résilient”, a souligné la BM dans son document, en précisant que l’Algérie a connu une “amélioration notable de la stabilité des prix, avec une inflation réduite à 4,3% sur les neuf premiers mois de 2024”.

Au cours du premier semestre 2024, la croissance économique de l’Algérie est demeurée “robuste, soutenue par les secteurs non extractifs et par l’investissement”, a noté le rapport, ajoutant “qu’après une accélération à 4,1% en 2023, la croissance du PIB a légèrement ralenti au premier semestre 2024 (+3,9% en glissement annuel), soutenue par une croissance non extractive dynamique”.

Dans ce cadre, la BM a indiqué que la croissance de l’investissement s’est accélérée, stimulant les importations, tandis que la consommation privée et publique est restée robuste.

D’autre part, le PIB extractif est resté également stable au cours du premier semestre (+1%) après une nouvelle réduction du quota de production de pétrole brut de l’Algérie en janvier et une baisse de la demande européenne de gaz, a mentionné l’institution dans son rapport.

Tout en relevant une stabilisation des prix des produits frais, la modération des coûts d’importation et un taux de change stable durant cette période, l’institution financière internationale a précisé également que les réserves de change demeurent “confortables”, représentant l’équivalent de 16,2 mois d’importations de biens et services en septembre 2024.

L’autre indicateur positif souligné dans le rapport est celui de la baisse de l’inflation qui a “nettement ralenti en 2024, grâce à la production agricole résiliente, la stabilisation des prix des aliments frais, la modération des prix à l’importation et la stabilité du taux de change”, a affirmé la BM.

Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance devrait rebondir en 2025, avec une reprise du secteur des hydrocarbures qui soutiendrait un “rebond de la croissance”.

Dans son rapport conjoncturel, la Banque mondiale a mis en avant également le “potentiel considérable” de la croissance des exportations hors hydrocarbures de l’Algérie.

“Diversifier les produits et les marchés d’exportation tout en augmentant la valeur ajoutée sera essentiel pour atteindre l’objectif du gouvernement de 29 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures d’ici 2030”, a-t-elle fait observer.