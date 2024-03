L’Algérie envoie des aides humanitaires à Ghaza

Ce dimanche, il a été procédé au chargement d’importantes quantités d’aides humanitaires au niveau de l’aéroport militaire de Boufarik (Blida) à destination de l’aéroport El Arich en Égypte pour être acheminées ensuite vers la bande de Ghaza.

Quelque 118 tonnes de denrées alimentaires seront envoyées à Ghaza via un pont aérien à raison de deux (2) avions par jour.

Ces aides urgentes ne font que confirmer l’engagement de l’Algérie -direction et peuple- et son soutien inconditionnel et son limite avec le peuple palestinien frère qui subit une agression continue, notamment dans la bande de Ghaza, et ce sur fond d’un blocus total injuste imposé par les forces d’occupation.