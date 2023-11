L’Algérie réagit à la poursuite des violations d’occupant sioniste à Gaza

L’Algérie a exprimé, ce mardi, sa condamnation et son indignation profondes face à la poursuite des flagrantes et provocantes violations commises quotidiennement par les forces d’occupation sionistes dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué rendu public, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé l’attaque qui a ciblé, hier [lundi, ndlr], le siège de la Commission qatarie pour la reconstruction de Gaza la qualifiant de « nouvelle violation flagrante et un défi à toutes les dispositions du droit international et à ses normes, en contradiction avec les principes et les valeurs de l’humanité ».

« Cet acte d’agression contre une installation humanitaire dédiée à la reconstruction de ce que les mains de l’occupation brutale ont détruit est une preuve accablante de l’intention de cette entité, qui ne connaît que le langage de l’entêtement et de la destruction, d’enterrer toute possibilité de paix ou de dialogue », dénonce le communiqué.

L’Algérie exprime sa pleine solidarité avec les frères palestiniens et avec l’État frère du Qatar contre cette agression flagrante. Elle réaffirme que la responsabilité d’arrêter l’agression sioniste et de garantir la protection du peuple palestinien incombe entièrement au Conseil de sécurité, qui ne peut se dérober à cette responsabilité et aux conséquences de son incapacité à agir pour mettre fin à cette injustice qui ne peut en aucun cas être justifiée à l’encontre du peuple palestinien.