Pluies orageuses, vent de sable et canicule: Voici, les wilayas concernées

L’Algérie a remporté, mardi à la Mecque, le prix “Labeitom” pour l’excellence des services rendus aux pèlerins dans la catégorie des Grands bureaux des affaires du Hadj en matière d’encadrement de l’opération du Hadj, et ce lors de la cérémonie de clôture de la saison du Hadj tenue en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et du Directeur général de l’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Bouterfa.