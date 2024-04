L’ambassadeur du Niger à Alger convoqué au MAE

L’ambassadeur de la République du Niger à Alger a été convoqué ,ce jeudi au siège du MAE, où il lui a été le cadre bilatérale relatif au rapatriement des ressortissants nigériens séjournant de manière irrégulière sur le territoire algérien.

L’ambassadeur de la République du Niger à Alger, Aminou Malam Manzo, a été convoqué, jeudi, au siège du ministère des Affaires étrangères (MAE) où il a été reçu par la Directrice générale Afrique, Mme Selma Malika Haddadi, indique samedi un communiqué du MAE.

Cette rencontre “a porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays en matière de rapatriement des ressortissants nigériens séjournant de manière irrégulière sur le territoire algérien”, a précisé la même source, relevant que “‘cette coopération a fait l’objet de la part des autorités nigériennes de certains jugements que la partie algérienne estime sans fondements”.

“Il a été rappelé à l’ambassadeur de la République du Niger l’existence d’un cadre bilatéral dédié à cette problématique. De même, il lui a été indiqué que ce cadre doit demeurer le lieu privilégié de discussion et de traitement de toutes les données et de tous les développements liés à cette problématique”, note-t-on de même source.

Par la même occasion, “il a été réitéré à l’attention de l’ambassadeur de la République du Niger le ferme attachement de l’Algérie aux règles essentielles de bon voisinage et sa volonté de poursuivre la coordination avec le Niger sur cette question concernant les flux migratoires et sur toute autre question, dans le respect mutuel et sur la base des valeurs de coopération, de confiance et de solidarité”, a conclu le communiqué.