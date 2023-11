L’ancien ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb est mort

L’ancien maire de Lyon Gérard Collomb, ex-ministre français de l’Intérieur du premier gouvernement Macron, s’est “éteint paisiblement auprès des siens” samedi soir à l’âge de 76 ans, selon les mots de son épouse Caroline.

Atteint d’un cancer à l’estomac, “il a souhaité, lorsqu’il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d’une sédation profonde qui lui a permis de s’éteindre paisiblement auprès des siens” vers 21 heures samedi, a fait savoir Caroline Collomb dans un bref message à l’AFP, selon France 24.

Son état de santé s’était considérablement dégradé ces derniers jours et il avait été pris en charge par le service d’oncologie de l’hôpital de Lyon Sud. Son décès est intervenu “au cours d’une courte période de coma”, selon son épouse.

Accusé de dérive droitière pour son projet de loi asile/immigration

En froid avec la Macronie dont il dénonce le “manque d’humilité”, critiqué à gauche où on l’accuse de dérive droitière pour sa loi antiterroriste et son projet de loi asile/immigration, il se voit finalement repoussé sur les bancs de l’opposition municipale par les Verts qui remportent à la fois la mairie et la métropole, le véritable siège du pouvoir lyonnais.

Il fut élu député du Rhône (1981-88) au moment de la vague rose portée par François Mitterrand. Il fut aussi maire du 9e arrondissement lyonnais (1995-2001), conseiller régional (1992-1999), sénateur (1999-2017, un mois en 2018) et premier président de la Métropole lyonnaise (2015-2017).