Le 1er jour de Ramadhan officiellement connu en France

Le premier jour de Ramadhan aura cette année lieu le lundi 11 mars, comme l’a annoncé mercredi le Conseil français du culte Musulman.

Fin du suspens. Le Conseil français du culte Musulman l’a annoncé ce mercredi, le premier jour de Ramadhan aura cette année lieu le lundi 11 mars. « Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadhan 1445H aura lieu le 10 mars 2024 à 10h00, heure de Paris », a fait savoir le CFCM, selon 20 Minutes.

En annonçant les dates, l’institution a rappelé sur son site Internet quelques règles en matière de pratique du jeûne. « Le CFCM rappelle que de nombreuses dérogations sont prévues par les textes pour les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes ou allaitantes, le voyageur, etc. Il convient de s’y référer et de se conformer strictement à l’avis de son médecin. »

L’un des piliers de l’Islam

Le mois du Ramadhan est une période durant laquelle les musulmans doivent s’astreindre à l’abstinence en se privant notamment de nourriture et d’eau entre le lever et le coucher du soleil. Les personnes pratiquantes cherchent ainsi à s’élever spirituellement en purifiant leur esprit et en se mettant à la place des plus démunis.

Pendant le Ramadhan, les musulmans sont également encouragés à se rapprocher de Dieu en lisant le Coran et en participant à des prières collectives. Le Ramadhan est considéré par les musulmans comme l’un des cinq piliers [4ème pilier de l’Islam, ndlr] de l’Islam avant la profession de foi, la prière, l’aumône obligatoire et le pèlerinage à la Mecque.