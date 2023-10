Le capitaine d’OGC Nice prend la défense de Youcef Atal

A la veille de la réception de l’OM, le capitaine de l’OGC Nice, Dante, a défendu son partenaire, l’international algérien Youcef Atal, suspendu par son club et visé par une enquête préliminaire pour “apologie du terrorisme” après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas.

Semaine très agitée à l’OGC Nice. Avant de recevoir l’Olympique de Marseille samedi soir (21h) pour le compte de la 9eme journée de Ligue 1 à l’Allianz Riviera, le Gym a dû faire face à l’affaire Youcef Atal. Pour rappel, l’OGC Nice a annoncé mercredi la suspension de son défenseur, visé par une enquête préliminaire pour “apologie du terrorisme” après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas.

Youcef Atal a rapidement supprimé sa publication et présenté des excuses, mais le club a expliqué dans un communiqué avoir fait le choix de “prendre immédiatement” des sanctions, “préalables” à celles que pourraient prendre les instances sportives ou judiciaires, “compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité”.

Dante: “Je suis persuadé qu’il veut la paix dans le monde”

Une affaire sensible sur laquelle est revenu Dante à quelques heures du choc contre l’OM. “C’est un sujet très compliqué”, a déclaré le capitaine niçois, sur le plateau de l’émission GymTonic, a rapporté RMC Sport. “Youcef sait l’erreur qu’il a faite. Je le connais depuis plus de cinq ans. Je n’ai jamais vu Youcef aussi triste et aussi dévasté. Je vois comment il est avec mes enfants, ses rapports avec les gens autour de lui. Je suis persuadé qu’il veut la paix. La paix dans le monde. Aujourd’hui, il est vraiment triste, déçu et dévasté par cette histoire”, conclut Dante.