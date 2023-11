Le capital de CPA ouvert au secteur privé avant fin 2023

La BDL lui emboîtera le pas à la mi-2024

Le ministre des Finances, Laaziz Faid a fait état, lundi à Alger, de l’ouverture du capital du Crédit populaire d’Algérie (CPA) avant fin 2023 et de l’ouverture du capital de la Banque de développement local (BDL) vers la mi-2024.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa présentation de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux lois de finances, modifiée et complétée, devant la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation, le ministre a indiqué “comme annoncé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, il sera procédé à l’ouverture du capital de deux banques publiques”.

“Il s’agit de l’ouverture du capital du CPA, avant la fin de l’année en cours, et de celui de la BDL”, a-t-il précisé.

Quant à la BDL, il sera procédé à l’ouverture de son capital “à la fin juin 2024”.

Le président de la République avait annoncé, jeudi, lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques, le lancement de l’opération d’ouverture, à hauteur de 30%, du capital de deux banques publiques aux investisseurs du secteur privé.