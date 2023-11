Le chef de l’Etat met fin aux fonctions du wali de Relizane et autres responsables locaux

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné lundi de mettre fin aux fonctions du wali de Relizane ainsi que des responsables locaux de ladite wilaya pour des rapports émaillés de mensonges dissimulant la réalité sur l’exécution des programmes de développement.

Après constatation d’une faillite avérée dans leurs missions et la non application des instructions du président de la République ainsi que l’émission de faux rapports omettant des vérités sur la concrétisation des programmes de développement dans la wilaya de Relizane, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, et sur instruction du président de la République, a décidé de mettre fin aux fonctions du wali de Relizane, Lekhal-Ayat Abdeslem, du chef de daïra de Zemoura dans cette même wilaya Messikh Abdelaziz, fait savoir ce lundi un communiqué de la présidence de la République.

De son côté, le ministre de l’Education nationale, et sur ordre du président de la République, a également mis fin aux fonctions de trois responsables dans le secteur de l’Education dans cette même wilaya.