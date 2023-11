Le conducteur fuyard ayant percuté une personne au Club des Pins arrêté en un temps record (VIDEO)

La brigade de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale (GN) du Club des Pins a arrêté, en un temps record, le conducteur d’un véhicule ayant percuté une personne et pris la fuite, a indiqué vendredi un communiqué du même corps de sécurité.

Selon la même source, la brigade de la sécurité routière du Club des Pins “a élucidé une affaire liée à un accident de circulation avec délit de fuite, suite à un signalement d’un accident corporel qui a entraîné une grave blessure à un usager de la route, avec fuite de l’auteur de l’accident qui a profité de la circonstance de nuit et d’un trafic peu dense”, lit-on dans le communiqué.

“Grâce à la conjugaison des efforts avec la division de la coordination routière et à l’exploitation des techniques de pointe, le suspect a été identifié et arrêté”, précise le communiqué.

Dans ce contexte, le commandement de la GN réitère son appel aux usagers de la route, à conduire prudemment, par souci de préserver les vies et les biens, tout en exhortant à signaler les dépassements dangereux, via le numéro vert (10-55) et la page Facebook “Tariki”, conclut la même source.