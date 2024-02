Le CPA jouit d’une solidité financière pour résister aux chocs

Le directeur général du Crédit populaire d’Algérie (CPA), Ali Kadri a affirmé hier mardi, à Biskra que la banque «jouit d’une solidité financière lui permettant de supporter d’éventuels chocs».

Au cours d’une rencontre avec les opérateurs économiques de plusieurs wilaya organisée, à la ville de Biskra dans la cadre de la campagne sur l’ouverture du capital du CPA, le même responsable a précisé que «la banque occupe une position financière importante car classée troisième à l’échelle nationale parmi 19 établissements banquier avec un produit net bancaire atteignant 70,15 milliards de dinars et une part en ressources financières dans le marché estimée à 14%, et s’accapare également d’une part de 15% dans le domaine des crédits».

Il a ajouté que le CPA qui gère plus de 3 millions de comptes bancaires «dispose d’une bonne productivité et enregistre une croissance remarquable dans le nombre des comptes gérés», ajoutant «qu’en ce qui concerne la finance islamique, le nombre des comptes est estimé à 47.000 comptes ayant permis la mobilisation de plus de 35 milliards de dinars depuis la création de ce genre de transactions financières en octobre 2020 «.

Kadri a indiqué que le CPA est l’appui principal des petites et moyennes entreprises, assurant qu’en plus des capacités financières, la banque possède un réseau d’agences (161 agences à travers le pays) lui permettant d’être près de ses clients.

Le même responsable a indiqué que la banque qui a donné la possibilité aux investisseurs depuis le 30 janvier de l’année en cours pour acheter les actions pour un coût de 2.300 DA pour l’action, accorde aux actionnaires plusieurs avantages comme l’obtention des bénéfices des actions et l’incitation fiscale et le droit de participer aux assemblées générales.