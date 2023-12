Le gardien de but du PSG Alexandre Letellier séquestré et cambriolé chez lui avec sa famille

Trois individus majeurs ont été interpellés, un quatrième est en fuite. La femme du footballeur a reçu un coup de poing au visage.

Un nouveau joueur de football pris pour cible à son domicile. Dans la nuit de lundi à mardi, l’un des gardiens du PSG, Alexandre Letellier, a été séquestré et cambriolé chez lui à Hardricourt dans les Yvelines, a appris Le Figaro de sources policières, confirmant l’information du Parisien.

Les faits se sont déroulés à 2 heures du matin. Le sportif, sa compagne et ses deux enfants, de deux et six ans, ont été réveillés par l’alarme du domicile, qui signalait l’intrusion de plusieurs personnes. Ils ont aussitôt appelé la police, avant que les malfrats ne coupent la communication. La famille a ensuite été rassemblée dans une pièce puis menacée avec un couteau dans le but de récupérer de l’argent et des bijoux. La femme du footballeur a reçu un coup de poing au visage par l’un des cambrioleurs et a été menacée de mort.

Trois majeurs interpellés

Rapidement arrivée sur place, une équipe du commissariat des Mureaux a pu interpeller trois des quatre individus, dont certains détenaient des effets personnels des victimes. L’un des fonctionnaires a fait usage d’un Taser. Le dernier individu est toujours en fuite. Les trois suspects interpellés sont majeurs, résidant dans le nord de la capitale.

Une enquête pour «séquestration», «extorsion sous la menace d’une arme en réunion» et «violences volontaires en réunion» a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Versailles.