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Le Général d’Armée Saïd Chanegriha reçoit le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale du Niger

Echoroukonline
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Le Général d’Armée Saïd Chanegriha reçoit le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale du Niger

Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha, a reçu mardi, au siège de l’Etat-major de l’ANP, le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale de la République du Niger, pays frère, le Général d’Armée Salifou Modi, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut des drapeaux nationaux et la présentation des honneurs militaires au Général d’Armée Salifou Modi, par une formation militaire représentant les différentes Forces de l’ANP.

APS

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