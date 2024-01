Le général-major Ahcène Slimane est décédé

Le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République a présence samedi ses condoléances après le décès du général-major Ahcène Slimane.

“Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde sympathie à la famille du défunt [le Général-major Ahcène Slimane, ancien Adjoint du Commandant de la 6e Région militaire, et à l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire], priant Allah Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”, lit-on dans le message de condoléances.