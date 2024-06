Le hublot d’un avion s’ouvre en plein vol et surprend son pilote

Narine Melkumjan, une pilote néerlandaise expérimentée, a vécu une mésaventure qui aurait pu se transformer en tragédie.

En plein vol à bord de son Extra 330LX, la verrière de l’avion s’est soudainement ouverte, créant une situation extrêmement dangereuse. Malgré la peur et les conditions dangereuses, la pilote a démontré un sang-froid exceptionnel.

Grâce à ses compétences et à son entraînement rigoureux, elle a réussi à stabiliser l’avion et à amorcer une descente contrôlée. Avec une maîtrise impressionnante, elle a réussi à poser l’Extra 330LX en toute sécurité.

Narine Melkumjan expliquera que ce problème de vol aurait pu être évité si elle avait effectué un meilleur contrôle de son avion. Une goupille du capot n’était pas en position verrouillée et elle a avoué ne pas s’en être aperçu lors des vérifications d’usage.

Dutch pilot Narine Melkumjan shares moment the canopy suddenly opened mid-flight on her Extra 330LX. Despite the shock of the incident she landed the aircraft safely. pic.twitter.com/KB7XbxZHdE

