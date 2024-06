Le journaliste Mohamed Soltani s’éteint

Décédé des suites d'un arrêt cardiaque

Le journaliste à la chaîne “El Bilad” Mohamed Soltani est décédé, mercredi, à l’âge de 56 ans, des suites d’un arrêt cardiaque.

Connu pour son professionnalisme et ses hautes qualités morales, le regretté Soltani est l’une des premières plumes ayant fondé le journal “El Bilad”.

Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité dans des journaux et chaînes de télévision.

Condoléances de la présidence de la République

La Direction générale de la Communication à la présidence de la République a présenté ses sincères condoléances, ainsi que sa profonde compassion, suite au décès mercredi du journaliste à la chaîne “El Bilad” Mohamed Soltani.

“La Direction générale de la Communication à la présidence de la République a appris, avec une grande affliction, la disparition du journaliste Mohamed Soltani, décédé des suites d’un arrêt cardiaque”, lit-on dans le message de condoléances.

En cette douloureuse épreuve, la Direction générale de la Communication présente “ses sincères condoléances, ainsi que sa profonde compassion à la famille du défunt et à l’ensemble de la corporation médiatique, implorant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis”.

Condoléances du ministre de la Communication

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a de son côté présenté ses condoléances suite au décès mercredi du journaliste Mohamed Soltani.

“C’est avec une grande tristesse et une grande affliction, que j’ai appris la nouvelle de la disparition du journaliste Mohamed Soltani, décédé des suites d’un arrêt cardiaque. Le défunt était connu, parmi ses collègues, pour ses hautes qualités morales et professionnelles. Il avait à son actif un riche parcours, de plus de 20 années, dans le secteur de la Communication, aussi bien dans la presse écrite que dans l’audiovisuel où il a animé de nombreuses émissions télé traitant de thèmes d’actualité”, lit-on dans le message de condoléances.

En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication présente ses “sincères condoléances, ainsi que sa profonde compassion à la famille du défunt et à l’ensemble du personnel de la chaine El Bilad, implorant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis”.