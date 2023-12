Le MCA écrase tout sur son passage

Le Mouloudia club d’Alger (MCA) signe l’un de ses meilleurs débuts de saison en dominant largement le championnat national (2023-2024).

Porté par son public, le MCA conforte son fauteuil de leader en ouverture de la 9è journée en battant le PAC (0-1), ce jeudi 7 décembre au stade du 5 Juillet. Le but victorieux des “Chenaouas” signé le capitaine Abdellaoui après un coup franc magistralement botté par le maestro Belaili des grands jours.

Avec 10 réalisations et 4 passes décisives à son actif, ce dernier rebondit sous les couleurs des Vert et Rouge et qui s’efforce de retrouver sa place en sélection nationale en prévision de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

Selon des consultants, l’ancien joueur d’Ajaccio pourrait retrouver être convoqué dans la mesure où le sélectionneur national dispose de quatre (4) cartes supplémentaires, sachant que les équipes qualifiées peuvent se présenter au tournoi africain avec 27 joueurs au lieu de 23.

En enchaînant un septième succès de rang, le MCA semble bien parti pour terminer champion d’hiver à six journées de la fin de la phase aller.