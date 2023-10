Le nouveau stade de Tizi-Ouzou “fin prêt”

Le nouveau stade «Hocine Ait Ahmed» de Tizi-Ouzou, de 50.000 places, est «fin prêt» pour être livré, a déclaré samedi le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

Le ministre qui a effectué une visite d’inspection au nouveau complexe sportif, sis à Boukhalfa, à l’entrée ouest du chef-lieu de wilaya, a indiqué que le stade est «fin prêt» et que son inauguration interviendra «prochainement à une date chargée d’une symbolique historique».

Belaribi a fait savoir, lors d’un point de presse à l’issue de cette visite d’inspection, que l’installation de l’ensemble des équipements techniques, dont la climatisation, le son et l’électricité, est «entièrement achevée» et que les essais effectués ont été «concluants».

«Le transfert de la gestion de l’infrastructure au profit du ministère de la Jeunesse et des Sports interviendra incessamment et des conventions d’entretien seront signées dès la semaine prochaine pour une durée de deux (2) années, le temps de procéder à la formation d’un personnel spécialisé dans le domaine», a-t-il dit.

Revenant sur l’expérience de son ministère dans la réalisation de trois (3) infrastructures sportives, à Tizi-Ouzou, Baraki (Nelson Mandela) et Oran (Miloud Hadefi), le ministre a souligné que «l’Etat a mis les moyens financiers nécessaires pour leur réalisation qui s’est faite avec des compétences algériennes».

«La réalisation de ces trois stades a permis d’acquérir une expérience dans ce segment qui servira dans la réalisation des stades de Bechar et Ouargla avec plus de professionnalisme et de rigueur», a-t-il dit.

Le nouveau complexe sportif de Tizi-Ouzou qui comprend le stade est composé de 12 bâtiments et annexes, dont un stade d’athlétisme de 6.500 places couvertes et un terrain de réplique en gazon naturel.