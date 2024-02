Le pare-brise d’un Boeing 737 max se fissure en plein vol

Un appareil 737-8 Max, de la compagnie Smartlynx Airlines Malta, a subi une fissure sur son pare-brise à plus de 8.500 mètres d’altitude, alors qu’il reliait Istanbul à Stutgart.

Plus de peur que de mal. En plein vol, alors qu’il se trouvait à plus 8.500 mètres d’altitude, un pilote de la compagnie Smartlynx Airlines Malta a vu le pare-brise de son appareil se fissurer, rapporte The Aviation Herald, lundi 19 février. Heureusement, la vitre ne s’est pas totalement fendue et il n’y a eu aucun souci de dépressurisation, selon BFMTV.

L’appareil, un 737-8 Max conçu par Boeing, a pu atterrir tranquillement et en toute sécurité, environ 25 minutes plus tard, sur la piste de l’aéroport de Stuggart en Allemagne. Il reliait la cité allemande depuis Istanbul, en Turquie.

“L’équipage a signalé une fissure qui s’était développée sur l’un de leurs pare-brise”, précise The Aviation Herald, un site spécialisé dans la publication de rapports d’incidents dans l’aviation commerciale. L’appareil est resté au sol pendant environ cinq heures et demie à Stuggart, avant d’effectuer le vol retour vers l’aéroport international Sabiha Gökçen d’Istanbul.