Le parlement français refuse d’observer une minute de silence pour les employés onusien tués par Israël

LFI l'a proposée

La présidente des députés insoumis espérait organiser un hommage aux 102 collaborateurs de l’ONU décédés dans le territoire palestinien. Les patrons de groupes ont refusé alors que Yaël Braun-Pivet veut limiter le recours aux minutes de silence dans l’hémicycle.

Un hommage qui n’aura pas lieu. Mathilde Panot a proposé ce mardi matin en conférence des présidents une minute de silence pour les employés de l’ONU morts à Gaza depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. La patronne des députés insoumis s’est vue opposée un fin de non-recevoir, selon BFMTV.

“Je regrette au nom de mon groupe que Marine Le Pen et Sylvain Maillard se soient opposés à notre demande”, a tancé la patronne des députés insoumis lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale.

L’agence des Nations unis pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a indiqué dans un bilan publié lundi la mort de 102 employés et au moins 27 blessés. L’institution internationale a rendu hommage à ses collaborateurs en observant une minute de silence et en mettant en berne tous les drapeaux des 193 membres de pays de l’ONU, dans les bureaux de New York comme à Genève.

“La majorité des groupes ont refusé ce principe”, confirme l’entourage de Yaël Braun-Pivet auprès de BFMTV.com.

L’Assemblée nationale française avait pourtant observé une minute de silence en hommage aux victimes du Hamas, trois jours après les attaques du 7 octobre contre Israël.