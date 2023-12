Le personnel du MAE présente ses condoléances au ministre Attaf suite au décès de son fils

Le personnel du ministère des Affaires étrangères a présenté jeudi ses condoléances au ministre Ahmed Attaf suite au décès de son fils.

“En cette douloureuse circonstance [décès du fils du ministre Attaf], le personnel du ministère présente ses sincères condoléances au ministre et à sa famille et les assure de sa compassion, priant Allah d’accorder au défunt Sa miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons”, peut-on lire dans le message de condoléance publié sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères.