Le policier tueur de Nahel remis en liberté!

La justice française a remis en liberté sous contrôle judiciaire, mercredi, le policier auteur du tir mortel sur le jeune Nahel à Nanterre en juin lors d’un contrôle routier.

Son décès avait déclenché une vague d’émeutes à travers la France et relancé le débat autour des violences policières.

Le policier auteur du tir mortel sur Nahel, dont le décès le 27 juin après un contrôle routier avait déclenché une semaine d’émeutes en France, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire mercredi 15 novembre, a indiqué à l’AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de France Inter, selon France 24.

Interdiction de “détenir une arme”

Florian M., 38 ans, mis en examen pour meurtre, avait été interrogé jeudi par les juges d’instruction.

Placé sous contrôle judiciaire, il doit “verser un cautionnement” et a interdiction d’entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, “de paraître à Nanterre” et de “détenir une arme”, a détaillé cette même source.