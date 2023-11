Le Premier ministre Aimen Benabderrahmane démis de ses fonctions

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis fin, ce samedi 11 novembre, aux fonctions du Premier ministre Aimen Benabderrahmane et nommé Nadir Larbaoui à la tête du gouvernement.

Le chef de l’Etat a également nommé Boualem Boualem, conseiller auprès du Président chargé des affaires juridiques et judiciaires et des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations, au poste de directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim.

Force est de rappeler que Aimen Benabderrahmane a été nommé chef du gouvernement le 30 juin 2021 en remplacement de Abdelaziz Djerad. Vingt-neuf (29) mois plus tard, il quitte rue Dr Saadane.