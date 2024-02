Le premier pays chrétien orthodoxe dit oui au mariage pour tous

Elle est également devenue jeudi le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l’adoption pour les parents de même sexe. Elle est également devenue jeudi le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l’adoption pour les parents de même sexe.

Sur les 254 députés présents au parlement monocaméral, 176 ont voté pour, 76 contre et deux se sont abstenus, à l’issue de deux jours de débat. Au moment de l’annonce du résultat, des dizaines de personnes, brandissant des drapeaux arc-en-ciel, ont laissé éclater leur joie devant le Parlement, dans le centre d’Athènes.

Les études d’opinion ont montré que les Grecs étaient plutôt favorables au mariage homosexuel mais opposés à l’adoption par les couples de même sexe. Dans un pays à une écrasante majorité orthodoxe, l’Église s’est totalement opposée au projet. «Les enfants ont un besoin inné et donc le droit de grandir avec un père de sexe masculin et une mère de sexe féminin», assure le Saint-Synode qui a adressé une missive à tous les députés. Mais seuls 4.000 opposants environ, emmenés notamment par Niki, le parti d’extrême droite proche de la Russie, se sont retrouvés dimanche devant le Parlement brandissant des icônes de la Vierge et des croix chrétiennes.