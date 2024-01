Le premier vol reliant l’Algérie et le Venezuela inauguré

La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle ligne a été présidée par les ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, et de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, président de la commission intergouvernementale mixte algéro-vénézuélienne de coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

Le vol a été opéré par un avion de la compagnie aérienne nationale vénézuélienne “Conviasa”, qui a décollé de l’aéroport Simon Bolivar vers l’aéroport international Houari Boumediene avec à bord une importante délégation vénézuélienne conduite par le ministre vénézuélien de l’Agriculture productive et des Terres, Wilmar Castro Soteldo. La délégation comprend, en outre, les ministres des Transports, du Tourisme et de la Pèche, des responsables, des hommes d’affaires et des journalistes vénézuéliens.

L’avion vénézuélien a également transporté des aides offertes par les autorités vénézuéliennes aux camps de réfugiés sahraouis.

La délégation vénézuélienne a été reçue au salon d’honneur de l’aéroport, en présence du Directeur général de la Compagnie nationale Air Algérie, Yacine Benslimane, des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, de l’ambassadeur vénézuélien en Algérie, Juan Bautista Arias Palacio, de l’ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, et de la présidente du Croissant Rouge Algérien, Ibtissem Hamlaoui, outre les directeurs généraux des instances et des établissements sous la tutelle du ministère des transports.

A cette occasion M. Cherfa a indiqué que l’inauguration de cette ligne aérienne directe qui “témoigne de la qualité des relations historiques entre les deux pays”, vise à “promouvoir la coopération bilatérale à la hauteur de la qualité du dialogue politique entre l’Algérie et le Venezuela”, soulignant l’importance de la consolidation et de la promotion des relations économiques algéro-vénézuélienne.

Dans ce contexte, le ministre s’est dit satisfait de la qualité des relations bilatérales particulièrement dans le domaine agricole, notamment après la signature en juin 2023, dans le cadre de la 4e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-vénézuélienne de deux accords de coopération dans le domaine de l’agriculture et de la santé vétérinaire.

De son côté, le ministre vénézuélien de l’Agriculture productive et des terres a qualifié le lancement de cette ligne aérienne d'”évènement historique” qui intervient “en consécration du rêve du défunt président vénézuélien, Hugo Chavez, et en application des instructions des dirigeants des deux pays”.