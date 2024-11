Le président de la République reçoit deux responsables US

Le président Tebboune a reçu, lundi 18 novembre, deux responsables américaines, à savoir la sous-secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme, Uzra Zeya ainsi que la sous-secrétaire d’Etat américaine adjointe aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf.

L’audience s’est déroulée en présence du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, du Conseiller du président de la République, chargé des organisations non gouvernementales (ONG) et des droits de l’Homme, Hamid Lounaouci et de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Sabri Boukadoum.