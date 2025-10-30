-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le président de la République remet la coupe d’Algérie militaire à l’équipe de la Garde républicaine

Echorouk
  • 47
  • 0
Le président de la République remet la coupe d’Algérie militaire à l’équipe de la Garde républicaine

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a remis, mercredi soir, la coupe d’Algérie militaire de football à l’équipe de la Garde républicaine, vainqueur devant l’équipe de la Direction de l’Administration et des Services Communs du ministère de la Défense nationale.

Le président de la République a également remis des médailles aux deux équipes au terme de la finale de cette coupe qui s’est déroulée au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun.

Le président de la République a également honoré un groupe d’athlètes et des équipes sportives militaires qui se sont distingués au cours de cette saison.

Articles en Relation
Ghaza: au moins 50 martyrs et 200 blessés dans des raids sionistes

Ghaza: au moins 50 martyrs et 200 blessés dans des raids sionistes

Syrie: Sednaya, symbole des exécutions secrètes, va devenir un musée national

Syrie: Sednaya, symbole des exécutions secrètes, va devenir un musée national

Un BMS annonce des pluies et des orages sur plusieurs wilayas

Un BMS annonce des pluies et des orages sur plusieurs wilayas

Dialogue interreligieux: La politique de l’Algérie est un exemple à suivre

Dialogue interreligieux: La politique de l’Algérie est un exemple a suivre

Paris: Dix personnes jugées pour cyberharcèlement envers Brigitte Macron

Paris: Dix personnes jugées pour cyberharcèlement envers Brigitte Macron

Les intermédiaires non bancaires, un maillon essentiel pour diversifier les sources de financement

Les intermédiaires non bancaires, un maillon essentiel pour diversifier les sources de financement

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus