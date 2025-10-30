Le président de la République remet la coupe d’Algérie militaire à l’équipe de la Garde républicaine
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a remis, mercredi soir, la coupe d’Algérie militaire de football à l’équipe de la Garde républicaine, vainqueur devant l’équipe de la Direction de l’Administration et des Services Communs du ministère de la Défense nationale.
Le président de la République a également remis des médailles aux deux équipes au terme de la finale de cette coupe qui s’est déroulée au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun.
Le président de la République a également honoré un groupe d’athlètes et des équipes sportives militaires qui se sont distingués au cours de cette saison.