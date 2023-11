Le président sud-africain accuse Israël de “crimes de guerre” et “génocide” à Gaza

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accuse Israël de “crimes de guerre” et de “génocide” à Gaza et réclamé un “cessez-le-feu immédiat et complet”, en ouvrant un sommet extraordinaire virtuel des pays émergents des Brics consacré à ce conflit.

“La punition collective des civils palestiniens par l’usage illégal de la force par Israël est un crime de guerre”, a-t-il déclaré.

“Le refus délibéré de fournir des médicaments, du carburant, de la nourriture et de l’eau aux habitants de Gaza équivaut à un génocide”, a ajouté Cyril Ramaphosa, selon BFMTV.

Le président chinois appelle à un cessez-le-feu immédiat

“Toutes les parties du conflit doivent immédiatement cesser le feu et les hostilités, mettre fin à toutes les violences et attaques visant les civils, et libérer les détenus civils afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines et de nouvelles souffrances”, déclare-t-il, selon des propos rapportés par l’agence d’Etat Chine Nouvelle.

L’évacuation de trois hôpitaux du nord de Gaza en cours de préparation

L’Organisation mondiale de la santé déclare que des préparatifs sont en cours pour l’évacuation de trois hôpitaux du nord de la bande de Gaza, rapporte Reuters.

“Nous examinons actuellement trois hôpitaux dans le nord qui ont demandé à être évacués, mais le point important est de savoir où aller. Il n’y a pas d’espace sûr”, a déclaré Christian Lindmeier, porte-parole de l’OMS, précisant que les hôpitaux du sud sont déjà pleins et subissent d’importantes pénuries.

Il a ajouté que les demandes provenaient du personnel hospitalier qui craint pour sa vie.