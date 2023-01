Le président Tebboune adresse un message écrit à l’Emir du Qatar

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé lundi un message écrit à son frère, l’Emir de l’Etat du Qatar, pays frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, s’inscrivant dans le cadre du contact permanent entre les dirigeants des deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

“Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé ce jour [lundi, ndlr] un message écrit à son frère l’Emir de l’Etat du Qatar, pays frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui s’inscrit dans le cadre du contact permanent entre les dirigeants des deux pays, et les liens privilégiés de fraternité ainsi que la volonté commune qui les anime à promouvoir les relations algéro-qataries à des niveaux supérieurs et à poursuivre les efforts pour défendre les causes de la nation arabe”, lit-on dans le communiqué.

“Le message a été remis par l’ambassadeur Boudjemaa Delmi, Directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, qui a été reçu ce jour à Doha par l’Emir de l’Etat du Qatar, pays frère”, a précisé la même source.