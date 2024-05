Le président Tebboune présente ses condoléances au gouvernement et au peuple iraniens

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présenté, ce lundi, ses condoléances suite au décès du président de la République islamique d’Iran, feu Ebrahim Raïssi.

« Votre Excellence Mohammad Mokhber, Premier vice-président de la République islamique d’Iran;

Nous avons suivi avec vous, avec affliction et inquiétude, dès le début, les heures difficiles que le peuple iranien frère a vécues, alors qu’il attendait des nouvelles sur le sort de l’hélicoptère transportant le défunt président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, et les membres de la délégation d’officiels et des hauts responsables, qui l’accompagnait, paix à leurs âmes.

Dieu Tout-Puissant a voulu que nous recevions, avec vous, la nouvelle de la mort tragique de notre cher frère Ebrahim Raïssi avec une grande tristesse, profonde douleur et sincère compassion et solidarité fraternelle envers les dirigeants politiques, le gouvernement et le peuple de la République islamique d’Iran, pays frère.

En cette circonstance difficile, où le peuple algérien partage cette cruelle épreuve avec ses frères iraniens, je perds personnellement en la personne du Commandant Ebrahim Raïssi un frère et un partenaire avec lequel je partageais les liens de fraternité, de coopération et de solidarité entre nos deux pays et peuples frères, et le soutien aux causes justes adoptées par notre Oumma islamique qui les défend à-bras-le corps et pour lesquelles elle consent d’immenses sacrifices.

Face à cette grande tragédie, je ne peux que vous exprimer, à vous, dirigeants et peuple d’Iran, mes plus sincères condoléances et mes profonds sentiments de sympathie, priant le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux d’accorder aux défunts sa sainte Miséricorde et d’aider le peuple iranien à surmonter cette difficile et douloureuse épreuve».