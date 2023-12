Le président Tebboune reçoit Louisa Hanoune (VIDEO)

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ,lundi 11 décembre, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) Louisa Hanoune.

“J’ai évoqué avec le Président des questions centrales dont le génocide sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza et en Cisjordanie”, a déclaré la SG du PT au sortir de sa rencontre avec le président Tebboune.

“Nous avons également abordé, ajoute-t-elle, les complications de la question aux niveaux international et régional et notre responsabilité en tant qu’Etat et peuple envers le peuple palestinien”.

La cheffe de file du Parti des travailleurs a souligné s’être penchée avec le chef de l’Etat “sur la situation du pays sous l’ensemble des volets, politique, social et économique”.