Le RN veut opposer “la France rurale” à la “France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid”

Selon le garde des Sceaux français

Le garde des Sceaux français a dénoncé “les propos incendiaires” des élus du groupe de Marine Le Pen, après des violences de l’ultradroite liés à la mort du jeune Thomas à Crépol ce week-end, accusant le parti de vouloir “opposer la France rurale à la France des cités, des Mohamed, des Mouloud et des Rachid”.

En colère, les députés RN ont quitté l’hémicycle. Se disant “insultée”, Marine Le Pen a annoncé le dépôt d’une plainte.

Après Élisabeth Borne, Gérald Darmanin et Olivier Véran, c’est au tour d’Éric Dupond-Moretti d’attaquer le Rassemblement national, après les échauffourées de Romans-sur-Isère menée par un groupuscule d’ultradroite.

“Vous voulez opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités, des Mohamed, des Mouloud et des Rachid”, a lancé le garde des Sceaux, en réponse à une question de la députée RN Michèle Martinez, selon BFMTV.

Le ministre a par ailleurs demandé au RN de “faire le ménage” dans ses troupes. “Chassez de vos rangs les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites”, a-t-il déclaré.

“Je pense aux Français qui vivent dans nos quartiers, dans les cités et qui ne méritent pas de lire sur les murs ‘morts aux Arabes’. Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans aussi. Vos propos sont incendiaires”, a encore tancé Éric Dupond-Moretti.

Marine Le Pen veut déposer plainte

À la sortie de l’hémicycle ce mercredi après-midi, l’ex-candidate à la présidentielle a annoncé vouloir déposer plainte contre Éric Dupond-Moretti qui aurait “insulté” les députés RN.