Le roi Charles III atteint d’une “forme de cancer”

Le palais a précisé que le souverain Charles III de 75 ans ne souffrait pas d’un cancer de la prostate et qu’il « espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible ».

Le roi Charles III, âgé de 75 ans, est atteint d’une « forme de cancer », a annoncé lundi 5 février Buckingham Palace dans un communiqué de presse, selon Le Monde. Le palais a précisé qu’il ne souffrait pas d’un cancer de la prostate. Le souverain a été hospitalisé durant trois jours dans une clinique londonienne privée pour une opération de la prostate, puis en est sorti le 29 janvier.

« Au cours de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été constaté » et des « tests ultérieurs ont permis d’identifier une forme de cancer », a expliqué le palais dans son communiqué. Selon Buckingham Palace, le roi « reste totalement positif quant à son traitement et espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible ».

Le roi a « choisi de partager son diagnostic pour éviter les spéculations et dans l’espoir que cela puisse aider le public à comprendre tous ceux qui, dans le monde, sont touchés par le cancer », précise également Buckingham Palace. Dans la foulée du communiqué annonçant le cancer de Charles III, le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a souhaité, sur son compte X, un « prompt et complet rétablissement » au souverain. De son côté, le président américain, Joe Biden, a reconnu devant la presse qu’il se « faisait du souci » pour Charles III.