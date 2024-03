Le rôle de la femme algérienne et sa capacité à assumer les postes de responsabilité salué

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a salué , jeudi 7 mars, le rôle pionnier de la femme algérienne et sa capacité à assumer avec mérite les missions et responsabilités.

Dans un message, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme (8 mars), le président de la République a affirmé que “la femme algérienne célèbre sa journée internationale, en confortant par sa ferme volonté et sa fidélité constante à l’Algérie, son rôle dans la société, gravissant ainsi les échelons dans plusieurs métiers et fonctions pour prouver sa capacité à assumer avec mérite les missions et à occuper des postes de responsabilité”.

“L’Algérie nouvelle que nous œuvrons à bâtir avec une ferme et sincère volonté ne saurait exister sans compter sur la femme, jouissant de ses pleins droits, dans la dignité et le respect, fière de son nationalisme et sa citoyenneté”, a-t-il ajouté.

Le 8 mars “a été, sans cesse, une opportunité pour saluer son rôle pionnier dans plusieurs secteurs et sa participation remarquable au développement durable, en occupant des taux importants des postes d’emploi dans les secteurs de l’Education, de l’Enseignement, de la Justice et de la Santé, et à travers son intégration réussie avec brio dans d’autres domaines”, a souligné le président de la République.