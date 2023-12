Le tunnel sous l’hôpital Al-Shifa ne peut servir de centre opérationnel du Hamas, selon Le Monde (VIDEO)

« Le Monde » a analysé les vidéos diffusées par l’armée israélienne depuis qu’elle occupe les lieux. Si elles montrent la présence d’un tunnel aménagé, celui-ci n’a pas l’ampleur permettant d’en faire un vaste centre opérationnel du Hamas, tel que cela a été présenté par les forces armées israéliennes.

Depuis qu’elle occupe l’hôpital Al-Shifa, à Gaza, l’armée israélienne diffuse des vidéos censées prouver l’existence d’un vaste centre opérationnel souterrain du Hamas sous le complexe hospitalier. On y voit notamment le porte-parole des forces armées israéliennes déambuler dans un tunnel, montrant tour à tour une cuisine, des toilettes ou bien une petite salle vide. Voir la vidéo du Monde [qui discrédit la version israélienne, ndlr].

Grâce aux séquences non montées de ces vidéos, Le Monde a pu reconstituer la cartographie de ce souterrain, d’une longueur d’environ 130 mètres. On y observe des aménagements qui n’ont pas l’ampleur d’un centre opérationnel et stratégique, ou d’une vaste cache d’armes, comme présenté par Tsahal.

Echoroukonline / Le Monde