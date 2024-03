Le verdict est tombé pour Youcef Belaïli

Écopant de six matchs de suspension

Le joueur du MC Alger Youcef Belaïli, exclu lors du match perdu face à l’ES Sétif (1-0) samedi dernier, pour «cumul de cartons pour contestation de décision et comportement anti sportif envers un officiel de match, suivi d’un geste obscène envers le public», a écopé de six matchs de suspension dont deux avec sursis, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP), hier soir sur son site officiel.

En cas de récidive, la suspension du milieu offensif du MCA sera doublée, affirme la même source. Belaïli, devra en outre s’acquitter d’une amende de 100.000 DA.

De son côté, le MC Alger est condamné à payer une amende de deux millions de dinars pour «Utilisation de fumigènes et jets de projectiles sur le terrain sans dommage physique».

L’ES Sétif a écopé pour sa part de deux amendes, la première de deux millions de dinars pour «Utilisation de fumigènes et jets de projectiles sur le terrain sans dommage physique» (4e infraction) et la seconde de 300.000 DA pour absence de l’eau chaude dans les vestiaires.

D’autre part, la commission de discipline de la LFP, réunie lundi pour traiter les dossiers des rencontres de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, a donné match perdu par pénalité pour le club l’US Souf pour attribuer la victoire à l’équipe de l’ES Ben Aknoun qui marque 3-0 et trois points.

L’US Souf est sanctionné également d’une amende de 100.000 DA d’amende. Le club est privé de la quotepart due au titre des droits de télévision pour le match en question.

Le président de l’US Souf Sakhri Youcef, signalé par les officiels de matchs pour avoir «proféré des menaces et des insultes envers le trio arbitral, alors qu’il est sous le coup d’une suspension», écope de quatre ans de suspension ferme plus un million (1.000.000) DA d’amende pour le club USS. La commission de discipline a proposé par ailleurs une radiation à vie pour le président de l’US Souf Sakhri Youcef.

Le NC Magra et le MC Oran ont écopé respectivement de 100.000 DA et 500.000 DA d’amendes pour «Jets de Projectiles sur le terrain sans dommage physique» (3e infraction) et «Utilisation et jets de fumigènes et projectiles sur le terrain sans dommage physique» (2e infraction).

L’ASO a été sanctionnée d’une amende de cinq cents mille dinars pour « Utilisation et jets de fumigènes sur le terrain sans dommage physique» (2e infraction).