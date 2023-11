Le vice-Premier ministre des Emirats félicite Nadir Larbaoui

Le Premier ministre Nadir Larbaoui a reçu, mercredi, un appel téléphonique du vice-président, vice-Premier ministre des Emirats arabes unis, Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, indique un communiqué des services du Premier ministre.

“Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu un appel téléphonique de Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-Premier ministre des Emirats arabes unis, qui l’a chargé de transmettre ses salutations et celles de son frère, le président des Emirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, souhaitant à l’Algérie et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité sous sa direction éclairée”, précise la même source.

Cheikh Mansour a adressé “ses félicitations à M. Nadir Larbaoui pour sa nomination en tant que Premier ministre, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles missions”, conclut le communiqué.