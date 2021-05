Législatives: le lancement de la campagne électorale reporté au 20 mai

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé que le lancement de la campagne électorale pour les législatives -prévu initialement le lundi 17 mai- est reporté au jeudi 20 mai.

Le président de l’ANIE a souligné que “la campagne électorale pour les législatives du 12 juin débutera le 20 mai” sans pour autant donner des explications de ce report.

«L’ANIE a pu fédérer les énergies lui permettant de faire face aux litiges liés aux listes électorales, outre les efforts consentis par le Conseil d’Etat en statuant sur les recours introduits. N’était la sagesse dont l’Autorité a fait preuve, la programmation du scrutin aurait été chamboulé», a fait savoir Charfi.

«On a statué a temps sur tous les recours qui nous sont parvenus dans les délais », a-t-il ajouté, précisant qu’«il ne reste que quelques cas a être tranchés pour que et les partis politiques et les listes indépendants soient prêts pour entamer la campagne électorale le 20 de ce mois».

S’adressant a la classe politique, Charfi dira: «Vous attendez de l’ANIE qu’elle soit un appui technique et organisationnel et nous attendons de vous – conjoncture exige- de veiller au respect des règles d’une concurrence loyale, propre et démocratique afin que le scrutin se concrétise par l’avènement d’un nouveau parlement».