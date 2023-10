Les Algériens appelés à d’imposantes manifestations ce jeudi

En soutien de la Palestine occupée, des partis politiques algériens ont appelé de nouveau, ce mercredi, les Algériens à se mobiliser massivement lors des manifestations du jeudi.

Ils ont également insisté pour l’organisation urgente d’un pont aérien et la création d’une cellule commune entre les partis pour soutenir la cause palestinienne. Ils ont également appelé à un deuil national en hommage aux martyrs de Ghaza.

Ces mesures ont été annoncées dans le “Communiqué politique commun n°2” des partis algériens en soutien à la Palestine, signé par les partis suivants : Mouvement de la société pour la paix (MSP), Voix du peuple (PVP), Mouvement Ennahda, Front de la justice et du développement (FJD), Jil Jadid, Talaie El Houriyet, El Fajr El Jadid, Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), El-Hokm Errached, Ennidhal El Watani, Front de l’Algérie nouvelle, Front EL Djazair El Jadida, Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Parti de la Liberté et de la Justice.