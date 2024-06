Les dates de la CAN au Maroc enfin fixées!

Elle se déroulera du 21 décembre au 18 janvier

La CAN 2025, qui aura lieu au Maroc, se déroulera bien l’hiver en raison de la Coupe du monde des clubs prévue à l’été 2025. La compétition débutera le 21 décembre.

La rumeur bruissait depuis de nombreux mois. La CAF a officialisé, vendredi 21 juin, le report de sa prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) à l’hiver 2025/2026. La compétition débutera donc le 21 décembre 2025 avec une finale prévue le 18 janvier 2026, des dates inédites. La Coupe d’Afrique femmes aura, elle, lieu au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.

Dans un communiqué diffusé par la CAN, son président Patrice Motsepe explique que l’annonce des dates a pris plus de temps que prévu en raison des “discussions complexes et intéressantes avec différentes parties, à la lueur des calendriers de matches internationaux et nationaux”, selon France 24.

La confédération africaine évite ainsi la concurrence avec le Mondial des clubs nouvelle formule, organisé par la Fifa à l’été 2025.

La CAN suivante risque aussi d’être décalée

Initialement programmée au Maroc à l’été 2025, pour ne pas priver de nombreux clubs européens de leurs internationaux africains en janvier-février, la 35e édition de la CAN se serait alors télescopée avec le Mondial des clubs à 32 équipes que la Fifa organise aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

Le tirage au sort des qualifications pour cette prochaine Coupe d’Afrique n’a pas encore été effectué entre les 48 équipes restantes, après les barrages du mois de mars 2024 qui ont permis au Tchad, au Liberia, au Soudan du Sud et à Eswatini de rejoindre cette phase.

La CAN suivante doit se dérouler dans trois pays, l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Elle était programmée en 2027 mais pourrait également être décalée.