Les Emirats, le Maroc, Israël…Un trio du mal qui menace la stabilité du Sahel

Le Maroc et ses alliés israéliens et émiratis poursuivent leurs manœuvres de déstabilisation de la région du Sahel. Selon des sources proches du dossier, un budget de 15 millions d’euros a été débloqué par les Émirats arabes unis au profit du Maroc, pour financer des campagnes médiatiques subversives.

Ce budget de 15 millions d’euros a pour but de lancer des campagnes médiatiques et des campagnes sur les réseaux sociaux qui visent à déstabiliser les pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger.

Toujours selon les mêmes sources, il est également question d’une campagne de désinformation et d’intox pour créer un climat de tension entre l’Algérie et les pays du Sahel, car il est prévu d’utiliser ce budget pour acquérir des parts dans certains médias en France et en Afrique.

En effet, ce trio de la haine et du mal veut lancer des campagnes en direction du Mali et du Niger pour vendre l’idée que c’est l’Algérie, qui finance la déstabilisation de ces deux pays frères.

Une tentative vaine de semer la discorde qui ne trompe personne, car l’Algérie n’a jamais dévié de ses positions et reste aux yeux de tous un pays exportateur de paix, qui a toujours œuvré pour la stabilité et la sécurité dans la région. Ce qui est loin d’être le cas du Maroc, des Émirats et d’Israël, tous les trois porteurs de grands dangers pour la paix dans le monde. Cette énième manœuvre subversive en est la preuve tangible.