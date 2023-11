Les forces d’occupation tuent brutalement une femme à l’hôpital indonésien à Gaza

Les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut ce matin l’hôpital indonésien au nord de Gaza, tirant brutalement et tuant de sang-froid une femme blessée, peu avant l’entrée en vigueur d’une pause humanitaire de 4 jours, selon notre correspondant.

Il a ajouté les forces d’occupation ont pris d’assaut l’hôpital indonésien de Beit Lahia, au nord de Gaza, au milieu de tirs intenses, et ont non seulement tué une femme grièvement blessée de manière sauvage, mais ont également blessé trois autres personnes et arrêté au moins six personnes.

Des sources médicales ont décrit les atrocités israéliennes commises à l’hôpital indonésien comme des crimes de guerre odieux, surpassant la gravité de leurs actions précédentes au complexe médical d’Al Shifa’a, qui a été transformé en camp militaire par les troupes israéliennes après avoir expulsé de force tous les patients et personnel médical

Du jour au lendemain, l’hôpital a été directement bombardé par l’armée d’occupation, entraînant le meurtre tragique de travailleurs, des blessés parmi les patients et les personnes déplacées, et la perturbation d’installations critiques, notamment les salles de chirurgie et la station d’oxygène.

Plus tôt dans la nuit, les forces d’occupation ont bombardé un bâtiment résidentiel dans le camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de Gaza, déclenchant un incendie et coûtant la vie à des civils innocents, notamment des enfants et des femmes, et faisant d’autres blessés.

Pendant ce temps, les équipes de la défense civile ont réussi à sortir dix civils des décombres après qu’une frappe aérienne israélienne a frappé la maison de la famille Khader à Jabaliya, au nord de Gaza.

Un certain nombre de civils, dont des enfants, ont également été brutalement massacrés lors d’une frappe aérienne israélienne qui a détruit la maison de la famille Abu Shaweesh dans le camp de réfugiés de Nusseirat.

Dans l’intervalle, les navires de guerre israéliens ont intensifié leurs bombardements au large des côtes de Khan Younis et de Rafah, dans le sud de Gaza, tandis que les avions militaires israéliens poursuivaient leurs assauts sur diverses zones de la bande de Gaza, faisant des dizaines de victimes civiles.