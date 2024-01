Les Marocains bénéficient de la “complaisance” des arbitres!

La coach de la Tanzanie tire à boulets rouges sur la CAF

Le sélectionneur de la Tanzanie Adel Amrouche a estimé que la tâche qui attend son équipe, ce mercredi, face au Maroc s’annonce plus dure mais pas impossible à l’occasion de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Le technicien algérien a ajouté que l’équipe marocaine bénéficie très souvent de la complaisance en matière de la désignation des arbitres au gré de la Fédération marocaine de football.

“Certes, le Maroc est favori sur le papier mais la réalité du terrain est toute autre et le football ne manque pas de surprise”, a estimé Amrouche au micro de la chaîne El Heddaf, affirmant qu’ “en ma qualité d’entraîneur, je mettrais toute mon énergie pour conduire mon équipe à la victoire”.

Et le coach de la Tanzanie de poursuivre: “La qualité des joueurs dans ce genre de matchs peut faire la différence. Il est vrai que c’est l’entraîneur qui met en place sa philosophie et essaie de galvaniser ses joueurs, mais sur le terrain ce sont les joueurs qui déterminent le résultat”.

Amrouche a également jugé que son team devrait faire face au problème de “coulisses” et autres choses dissimulées, soutenant que la sélection du Maroc choisit les arbitres de ses matchs grâce à la force de la Fédération marocaine de football et son influence au sein de la CAF.

De l’avis du l’ancien entraîneur du MCA, “le Maroc est une force frappante dans le monde du football dans la mesure où c’est lui qui gère actuellement les affaires de la CAF”.

“Le Maroc est favori mais la réalité du terrain est toute autre. Il n’y a pas un entraîneur au monde qui prépare une rencontre pour la perdre”, a-t-il indiqué.

“Le Maroc décide de tout dans le football et c’est lui d’ailleurs qui nous a imposés de jouer la nuit. Nous voulions pourtant disputer ce match l’après-midi. Hélas! ce sont les Marocains qui décident même des arbitres et nous assistons en spectateurs car ce sont eux qui décident de tout”, selon lui.

Et Amrouche de conclure: “Nous avons la plus jeune équipe du tournoi et des objectifs différents des autres sélections. Nous ne serons jamais en tout cas le maillon faible face au Maroc car si nous sommes là aujourd’hui, c’est grâce au travail que nous avions accompli sans complaisance ni l’appui de quelques parties. Certes, nous ne faisons pas partie des grandes nations, mais nous ferons tout pour atteindre le niveau escompté”.

Interrogé sur l’équipe qui pourrait être sacrée championne d’Afrique, il dira dans la foulée: “La sélection algérienne a beaucoup de chances tout comme le pays hôte, la Côte d’Ivoire”.

A.A / Traduit par: Moussa. K.