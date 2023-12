Les migrants «empoisonnent» les États-Unis : La Maison-Blanche dénonce les propos «fascistes» de Trump

La rhétorique toujours plus violente de Donald Trump, largement en tête dans les sondages pour les primaires républicaines, place les responsables de son parti dans une situation hautement inconfortable.

Des propos de Donald Trump à l’encontre des migrants ont provoqué des réactions scandalisées aux États-Unis ce dimanche 17 décembre, la Maison-Blanche dénonçant un discours «faisant écho» à la rhétorique des «fascistes».

«Ils empoisonnent le sang de notre pays», a déclaré l’ex-président américain lors d’un meeting la veille dans le New Hampshire, en attaquant la politique du parti démocrate vis-à-vis des migrants. «Ils empoisonnent les institutions psychiatriques et les prisons», et «viennent en masse dans notre pays» de «partout dans le monde», a affirmé le milliardaire républicain qui espère sa réélection à la présidentielle de 2024.